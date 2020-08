Kreiswasserwacht rüstet auf: neue Geräte für Suchen im Wasser

Mit einem neuartigem 3D-Side-Scanner ist die Kreiswasserwacht Hof an diesem Wochenende ausgestattet worden. Dieser soll vor allem zur Suche nach vermissten Personen in Seen und Gewässern genutzt werden. Damit kann eine Fläche von rund 50 Metern rund um das Rettungsboot abgesucht werden. Dazu kann dieser Scanner auch für Vermessungsarbeiten genutzt werden, um eventuelle Tauchhindernisse in fremden Gewässern aufzuspüren. Der Einsatz ist dabei nicht nur auf die Region Hof begrenzt. Pressesprecher Sascha Rödel:

Künfig soll auch noch eine Tauchdrohne zum Einsatz kommen, die bis zu 12 Stunden unter Wasser verweilen kann. Für die Anschaffung werden allerdings noch Förder- und Spendengelder benötigt.