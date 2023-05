Kreisverkehr Selb: Vollsperrung wird heute aufgehoben

Es war in den vergangenen Wochen ein großes Aufregerthema bei euch in Selb: Die Sperrung des Kreisverkehrs der Ortsumgehung Erkersreuth. Seit Mitte April hat das Staatliche Bauamt Bayreuth dort die Fahrbahn saniert. Pendler und Anwohner mussten deswegen teilweise weite Umwege fahren. Jetzt aber die gute Nachricht zum Wochenende: Im Laufe des heutigen Tages soll die Sperrung abgebaut werden. Das teilt das Staatliche Bauamt auf Nachfrage mit. Damit sind die Bauarbeiten also doch noch vor dem Start der Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen am 19. Mai abgeschlossen.