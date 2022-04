Kreistagsbeschluss: Müllgebühren im Landkreis Wunsiedel steigen um fast 30 Prozent

Für den ein oder anderen existiert Müll nur so lange, bis er in der Tonne landet und ihn die Müllabfuhr abholt. An der weiteren Entsorgung unserer Abfälle hängt aber viel Arbeit. Darum kümmert sich zum Beispiel der Abfallzweckverband Hof oder das Kommunalunternehmen Umweltschutz Fichtelgebirge im Landkreis Wunsiedel. Weil auch diese die Inflation und Energiepreise zu spüren bekommen und die Müllmengen weiter steigen, fallen für uns alle höhere Müllgebühren an. Im Landkreis Hof sind die Müllgebühren ja schon zum Jahresanfang um 30 Prozent und in der Stadt um 23 Prozent gestiegen. Auch der Landkreis Wunsiedel sieht sich jetzt gezwungen, die Gebühren zu erhöhen. Der Kreistag hat daher eine Erhöhung von 28 Prozent beschlossen. Die soll ab Juli in Kraft treten.