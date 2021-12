Kreistag Wunsiedel: Klinikum Fichtelgebirge und Antrag zum Kornberg

Gerade in der Corona-Pandemie müssen Krankenhäuser außerordentliches leisten.

Die wirtschaftliche Lage am Klinikum Fichtelgebirge ist aber alles andere als gut. Der Landkreis Wunsiedel als alleiniger Gesellschafter muss daher regelmäßig Mittel aufstocken. Der Kreistag hat in seiner gestrigen Sitzung entschieden: Das Klinikum wird von einer gGmbH in ein Kommunalunternehmen umgewandelt. Dadurch werde das Klinikum näher an den Landkreis gebunden, betont Landrat Peter Berek.

Außerdem gab es auf der Sitzung eine Stellungnahme zum Mountainbike-Park am Kornberg. Hintergrund war ein Antrag der Grünen-Fraktion. Die kritisieren das Millionenprojekt und wollten Einsicht in Förderanträge, Bewilligungen und den Businessplan. Letzterer bleibt aus Datenschutzgründen unter Verschluss. Dafür teilt der Zweckverband unter anderem mit: Im Vergleich zu den Planungen von 2019 ist das Projekt um fast 700 Tausend Euro teurer geworden. Gründe sind unter anderem die höheren Kosten für den Naturschutzausgleich, das Kornberghaus und den Mountainbike-Park, hier insbesondere durch Anpassungen an den Trails.