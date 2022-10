Kreistag Wunsiedel: AfD nicht mehr in Ausschüssen vertreten

Politische Gegner sagen dazu: die AfD zerlegt sich selbst. Und so könnte man den Prozess auch bezeichnen, der jetzt im Wunsiedler Kreistag stattgefunden hat. In den Ausschüssen ist kein einziges AfD-Mitglied mehr vertreten. Der Grund: Es gibt keine Fraktion mehr. Dazu bräuchte es nach der Geschäftsordnung des Kreistags nämlich drei Mitglieder.

Ausschlaggebend dafür war der Austritt von Kreisrat Gerd Kögler jüngst aus der Fraktion und der Partei. Er bleibt aber weiterhin Kreistagsmitglied. Konkret bedeutet das: Die AfD kann im Kreisausschuss sowie im Bau- und Schulausschuss nicht mehr mitreden. In die jeweiligen Gremien rücken Vertreter der SPD nach.

Die AfD war 2020 mit vier Mitgliedern in den Wunsiedler Kreistag eingezogen.