Kreisstraße in Stammbach: Ausbau soll bald beginnen

Die Bürger in Stammbach im Landkreis Hof müssen sich in nächster Zeit wieder auf Bauarbeiten einstellen. Der Ausbau der Kreisstraße HO20 zwischen Stammbach und Metzelsdorf kann bald beginnen. Der wird sich auf einer Länge von 1,2 Kilometern erstrecken. Das hat der Landkreis nun angekündigt. Weitere Details sollen folgen. Der erste Teil der Baumaßnahme ist bereits abgeschlossen. Im vergangenen Jahr wurde die Bahnbrücke aufgrund von massiven Schäden erneuert. In diesem Zusammenhang hat der Landkreis beschlossen, die Kreisstraße zu verbreitern und die Sichtverhältnisse zu verbessern. Das alles soll die Verkehrssicherheit erhöhen.