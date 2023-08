Kreisstraße in Bad Elster: Asphaltierungsarbeiten starten

Seit April ist die Ernst-Thälmann-Straße in Bad Elster schon gesperrt. Auf circa 1,3 Kilometern wird dort die Straßenentwässerung erneuert. Bisher verlaufen die Arbeiten nach Plan, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Heute geht es demnach mit Asphaltierungsarbeiten los, und zwar ab der oberen Einmündung der Ortsstraße Schwarzenbrunn. Danach muss die Asphaltdecke erstmal aushärten. Bis mindestens 15. August könnt ihr die Straße in diesem Bereich deshalb nicht befahren. Das Landratsamt im Vogtlandkreis bittet Anwohner darum, ihr Auto gesondert abzustellen. Der für dieses Jahr geplante Bauabschnitt soll Mitte Oktober fertig sein.