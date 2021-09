Die Kreisstraße HO 20 in Weißdorf wird heute offiziell wiedereröffnet. Ende Juni haben die Umbauarbeiten an der Verbindungsstraße zwischen Weißdorf und Sparneck begonnen. Jetzt sind neben der Straße auch die Querungsstelle für den Geh- und Radweg fertiggestellt und können für den Verkehr freigegeben werden. Der Hofer Landrat Oliver Bär wird die Straße heute offiziell freigeben. Der neue Radweg und die Arbeiten am Gehweg sollen noch im Laufe diesen Jahres abgeschlossen werden.