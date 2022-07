Kreismitgliederversammlung der CSU Hof-Stadt: Hof muss attraktiver für Familien werden

Das Ausbleiben russischer Gaslieferungen ist aktuell überall im Gespräch. Auch bei der jüngsten Kreismitgliederversammlung der CSU Hof-Stadt. In diesem Zusammenhang hat sie die Stadt Hof aufgefordert, Möglichkeiten für die Nahwärmeversorgung in den unterschiedlichen Stadtteilen zu prüfen. Die Stadtratsfraktion hatte bereits einen Antrag für eine solche Versorgung in den Ortsteilen Jägersruh und Leimitz gestellt. Darüber hinaus müsse Hof attraktiver für junge Familien werden. Die Stadt müsse neue Baugebiete ausweisen. Zudem bekenne sich die CSU Hof-Stadt zur Sanierung oder dem Neubau des Schulzentrums am Rosenbühl, so der Kreisvorsitzende Jochen Ulshöfer. Die Hofer CSU hat den ehemaligen Hofer Oberbürgermeister Harald Fichtner bei der Versammlung zudem zum Ehrenvorsitzenden ernannt.