Kreiselsause in Selb: Kreisverkehr am Goetheplatz bald fertig

Seit über einem Jahr müsst ihr in Selb Umwege fahren, weil die Stadt den Goetheplatz vor dem Bahnhof zum Kreisverkehr umbaut. Jetzt ist aber ein Ende der Baustelle in Sicht: Der Kreisverkehr soll noch vor dem Selber Wiesenfest am zweiten Juliwochenende fertig sein. Das teilt die Stadt aktuell mit. Unter der Sperrung haben nicht nur Autofahrer gelitten. Vor allem die Gastronomie rund um den Goetheplatz musste zurückstecken. Um das Geschäft wieder anzukurbeln, veranstalten die Betriebe am Abend eine „Kreiselsause“ am und auf dem neuen Kreisverkehr. Ab 17 Uhr 30 gibt’s dort Essen, Getränke und Live-Musik.