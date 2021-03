Kreisausschuss Wunsiedel: Kreisumlage für Gemeinden bleibt stabil

Wie die Stadt Hof beschäftigt sich aktuell auch der Landkreis Wunsiedel mit seinem Haushalt für das laufende Jahr. Auch dort geht es darum, möglichst sparsam zu wirtschaften, um weiter Stabilisierungshilfen zu erhalten.

Der Kreisausschuss hat sich in seiner jüngsten Sitzung dafür ausgesprochen, das sogenannte Konsolidierungskonzept weiter zu verfolgen – sprich: Weiter zu sparen. Das setzt die Regierung von Oberfranken als Aufsichtsbehörde nämlich voraus, wenn es um die Zuweisung von Hilfsgeldern geht.

Außerdem gings in der Sitzung um den Haushalt an sich. Besonders erfreulich für die Städte und Gemeinden im Landkreis Wunsiedel: Die Kämmerei hat sich bemüht, dass die Kreisumlage konstant bleibt. Das heißt, sie müssen nicht wesentlich mehr Geld an den Landkreis abtreten.