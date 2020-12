Kreativität in der Krise: Ski-Kids schreiben Brief

Ski- und Liftbetrieb ist derzeit aufgrund der Corona-Vorgaben nicht erlaubt. Das wollen die „Ski Race Kids“ Oberfranken aber so nicht hinnehmen. Die zehn Nachwuchs-Alpinfahrer haben daher einen Brief an den Ministerpräsidenten Markus Söder geschrieben, der aus Kindermund die aktuelle Situation darstellt. Sie möchten üben, um genauso gut, wie die Skifahrer im Fernsehen zu werden. Nachdem das Trainingsniveau bereits auf ähnlich hohem Stand ist, wie in den Alpenregionen, würde sonst der entscheidende Nachwuchs für die Zukunft wegbrechen, so Christine Hofmann vom Skiclub Münchberg:

Da auch eine Beschneiung derzeit nicht möglich ist, wird auch die Zeit für einen späteren Trainingsbeginn sehr knapp, so Hofmann weiter. Im Moment versuchen die Eltern der Ski Race Kids, durch virtuelle Trainingsangebote die Motivation der Kinder hochzuhalten.