Kreativer Krapfen: 33-Jähriger mit besonderem Drogenversteck

An der deutsch/tschechischen Grenze bei Schirnding kontrolliert die oberfränkische Polizei immer wieder Verkehrsteilnehmer, aber auch Zugpassagiere auf Drogen. Dabei sind die Beamten darauf spezialisiert, die verrücktesten Drogenverstecke zu finden. Ein 33-jähriger Nürnberger hats am Samstag mit einem Krapfen als Drogenversteck versucht. Methamphetamin hatte er in ein Tütchen verpackt, dann noch in zwei Kondome und dann in einen Krapfen gesteckt. Die Polizei hat die Drogen trotzdem gefunden und sichergestellt. Der Nürnberger bekommt eine Anzeige nach dem Rauschgiftgesetz.