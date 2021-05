Krapfenschmaus 2020: Spendensumme an Hofer Tafel übergeben

Egal ob gezuckert oder glasiert – der Krapfenschmaus des Lions Clubs Hof und Naila-Frankenwald ist ein voller Erfolg gewesen. Am 11. November vergangenen Jahres haben Betriebe und Unternehmen der Region trotz Pandemie rund 17.000 Krapfen bestellt. Einige Besteller haben zusätzlich Geld gespendet. Dadurch konnten die Clubs insgesamt 11.000 Euro an die Hofer Tafel mit ihren Außenstellen in Naila, Rehau und Schwarzenbach an der Saale überreichen. Wie der Organisator und Präsident des Lions Clubs Hof, Malte Klindt, mitteilt, ist das die höchste Einzelspendensumme, die die Hofer Tafel bisher erhalten hat. Mit dem Geld will die Tafel ihre Infrastruktur weiter ausbauen.