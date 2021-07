Polizei: Schülerin nach Abschlussparty an See vergewaltigt

München (dpa/lby) – Nach der Vergewaltigung einer 15-jährigen Schülerin nach einer Abschlussparty am Heimstettener See bei München fahndet die Polizei mit einem Zeugenaufruf nach dem mutmaßlichen Täter. Wie das Polizeipräsidium am Freitag mitteilte, hatte das Mädchen am Donnerstag mit etwa 150 Personen den erfolgreichen Schulabschluss gefeiert.

Bei der Party lernte sie den Angaben zufolge einen unbekannten jungen Mann kennen, der sich ebenfalls auf einem Fest an dem See befand. Am späteren Abend hätten sie sich etwas entfernt, um sich in Ruhe unterhalten zu können. Der Mann habe sie dann geschlagen, in ein Gebüsch gezerrt und sie gezwungen, eine unbekannte Substanz zu schnupfen. «Anschließend vergewaltigte er sie», teilte die Polizei mit.

Nachdem der Mann geflüchtet sei, habe sich die 15-Jährige einer Freundin anvertraut, die die Polizei verständigte. «Aufgrund ihres Schockzustandes und wegen des Einflusses der verabreichten Substanz litt die 15-Jährige unter starken Erinnerungslücken.» Beschrieben wird der Täter laut Polizei als etwa 25 Jahre alt, er spreche gebrochenes Deutsch.

