Wer sich in den vergangenen Wochen hat Krankschreiben lassen – etwa wegen einem Husten, Schnupfen oder Halsweh, konnte das am Telefon tun. Gestern (20.04.) wäre diese Sonderregelung eigentlich ausgelaufen. Das hat für massive Kritik unter anderem bei Gesundheitspolitikern und Verbraucherschützern gesorgt. Jetzt hat der Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschusses im Gesundheitswesen, Hecken, mitgeteilt: Krankschreibungen sind weiterhin per Telefon möglich.