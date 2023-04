Krankschreibungen: Euroherz-Region über bayernweitem Durchschnitt

Die AOK-Versicherten waren im vergangenen Jahr in Bayern deutlich öfter krankgeschrieben als 2021. Der Krankenstand lag bei 6,1 Prozent. In der Euroherz-Region waren die Werte sogar noch höher. Stadt und Landkreis Hof sowie der Landkreis Wunsiedel lagen bei sieben Prozent. Der Landkreis Tirschenreuth war mit einem Wert von 6,6 Prozent ebenfalls über dem bayernweiten Durchschnitt. Die meisten Krankmeldungen sind im vergangenen Jahr auf Atemwegserkrankungen entfallen. Fast 500.000 Menschen in Bayern hatten eine nachgewiesene Corona-Infektion. Aber es hat 2022 auch mehr Krankschreibungen wegen Muskelskelett-Erkrankungen und psychischen Erkrankungen gegeben.