Krankheit & Urlaub: Hofer Wochenmarkt legt mittwochs eine Pause ein

Viele Unternehmen klagen momentan über massive Personalausfälle. Grund dafür ist die hochansteckende Omikron-Variante des Corona-Virus. Die macht sich auch im Hofer Land bemerkbar. Täglich gibt es um die 200 Neuinfektionen. Zu den Infizierten gehören auch die Mitarbeiter des Hofer Eisteichs. Dieser bleibt krankheitsbedingt noch bis zum kommenden Dienstag (15.2.) geschlossen, heißt es aus dem Rathaus.

Zusätzlich müssen die Hofer im Februar auf den Wochenmarkt am Mittwoch verzichten. Es gebe, laut einer Mitteilung der Stadt, nicht genügend Teilnehmer. Die Gründe reichen von Krankheit über Urlaub bis hin zur traditionellen Winterpause. Der Wochenmarkt am Samstag findet dagegen wie gewohnt statt. Am 2. März soll es auch mittwochs wieder losgehen.