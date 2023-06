Krankenstand im ersten Quartal außergewöhnlich hoch

Der Krankenstand in Bayern war im ersten Quartal des Jahres ungewöhnlich hoch. Die Techniker Krankenkasse (TK) stellte unter den bei ihr versicherten rund 790.000 Erwerbstätigen einen Krankenstand von 4,97 Prozent fest, wie sie am Dienstag mitteilte. Das entspricht knapp 4,5 Fehltagen und ist der höchste Wert in einem ersten Quartal seit mindestens fünf Jahren, wie ein Sprecher erklärte. Vermutlich sind es sogar deutlich mehr.

2022 hatte sich laut TK im Gesamtjahr mit einem Krankenstand von 4,5 Prozent der höchste Wert seit mindestens 22 Jahren ergeben. Die Zahlen für einzelne Quartale reichen bei der Krankenkasse nicht so weit zurück. Im ersten Quartal 2023 lag der Krankenstand allerdings leicht über dem des vergangenen Rekordjahres.

Der Hauptteil der Fehltage ging im ersten Quartal auf Atemwegserkrankungen, psychischen Verhaltensstörungen und Muskel-Skelett-Erkrankungen zurück. Covid-19 spielte dagegen kaum noch eine Rolle.

Zumindest bei den Atemwegserkrankungen gibt es seither eine klare Verbesserung. Darauf deuten Daten hin, die die Barmer kontinuierlich veröffentlicht und die derzeit bis Anfang Juni reichen. Dort zeigt sich nach dem Ende des ersten Quartals der jahreszeitlich typische starke Rückgang der Krankschreibungen wegen Atemwegserkrankungen auch in diesem Jahr in Bayern.

Im Bundesvergleich schneidet Bayern laut TK aber selbst im ersten Quartal gut ab. «Trotz der Rekordwerte ist der Krankenstand in Bayern rund einen Prozentpunkt niedriger als im Bund», sagte der Leiter der TK-Landesvertretung Bayern, Christian Bredl.

Die genauen Zahlen der TK können von denen für die gesamte bayerische Bevölkerung abweichen, da ihre Versicherten nicht zwingend dem Landesschnitt entsprechen. Angesichts von 790.000 Erwerbstätigen bei der TK bieten sie aber eine gute Orientierung für Entwicklungen.