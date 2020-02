Krankenschwester hat Sex mit Gefangenem: Prozessbeginn

Regensburg (dpa/lby) – Im Regensburger Korruptionsprozess ist am Freitag ein Bauunternehmer vor dem Landgericht wegen Bestechung (…)

Bauunternehmer in Regensburger Korruptionsprozess verurteilt

München (dpa/lby) – Der wegen sexueller Nötigung verurteilte Ex-Präsident der Musikhochschule München, Siegfried Mauser, will (…)

Ex-Musikhochschulchef will Haft in Österreich absitzen

Regensburg (dpa/lby) – Im Berufungsprozess um die illegale Tötung eines Luchses in der Oberpfalz hat am Mittwoch vor dem (…)

Experte in Prozess: Immer wieder verschwinden Luchse

Schwarzarbeit im Wiesnzelt: Haft für Reinigungsfirma-Chef

München (dpa/lby) – Im Prozess um Schwarzarbeit in einem Oktoberfestzelt ist am Donnerstag in München der Geschäftsführer einer (…)