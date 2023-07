Die AOK-Bundesvorstandsvorsitzende Carola Reimann kritisierte in der Zeitung, dass die Bundesregierung ihre im Koalitionsvertrag versprochenen Lösungsansätze zur Entlastung der Krankenkassen bisher schuldig bleibe. «Dabei liegen diese seit Jahren auf dem Tisch, etwa eine auskömmliche Finanzierung der Gesundheitsversorgung von Bürgergeld-Beziehenden über zusätzliche Bundesmittel oder die Absenkung der Mehrwertsteuer auf Arzneimittel.» Dies zusammen brächte dauerhaft schon rund zehn Milliarden Euro mehr auf der Einnahmenseite und etwa fünf Milliarden Euro Entlastung bei den Ausgaben, schätzte Reimann.

Die gesetzlichen Krankenkassen warnen vor weiter steigenden Beiträgen und werfen der Bundesregierung einen Sparkurs auf Kosten der Beitragszahler vor. «Unter dem Strich müssen Beitragszahler die Zeche zahlen, indem die Beiträge 2024 und in den Folgejahren steigen», sagte der DAK-Vorstandsvorsitzende Andreas Storm der «Augsburger Allgemeinen» (Donnerstag). Als Beispiel nannte er den fehlenden Inflationsausgleich für die Krankenhausfinanzierung.

Das könnte Sie auch interessieren

Umfrage: Mehr Studierende klagen über Gesundheitsprobleme

Studierende geben vermehrt an, gesundheitliche Probleme zu haben. Viele fühlen sich durch Stress erschöpft. Psychologische (…)

Eichenprozessionsspinner profitiert vom Klimawandel

Am Waldrand und in Straßenbäumen fühlt er sich besonders wohl: Der Eichenprozessionsspinner hat sich fast überall in Deutschland (…)

Wann wird Hitze für Menschen gefährlich?

In Südeuropa kletterten die Temperaturen in diesem Sommer schon auf über 40 Grad, eine weitere Hitzewelle ist bereits vorausgesagt. Was (…)

Umfrage: Über die Hälfte der Krankenhäuser macht Verlust

Viele Krankenhäuser in Deutschland sind in Not: Rote Zahlen und Personalmangel prägen den Alltag. Daran dürfte sich laut einer neuen (…)

Pflege im Heim immer teurer: Zuzahlungen nochmals gestiegen

Vielen Pflegebedürftigen machen finanzielle Belastungen zu schaffen. Die Kosten für Heimplätze kennen seit Jahren nur eine Richtung: (…)

Warum Dauerstress dick machen kann

Bei Stress greifen viele Menschen zu Schokolade oder anderen hochkalorischen Lebensmitteln. Warum eigentlich? (…)