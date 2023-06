Krankenhausreform: Magwas kritisiert geplante Neueinteilung

Überfüllte Stationen und überlastetes Personal – Mit einer Krankenhausreform will Bundesgesundheitsminister Lauterbach die Krankenhäuser in Deutschland zukunftsfest machen. Das stößt aber nicht überall auf Begeisterung. Bayerns Gesundheitsminister Holetschek fordert zum Beispiel, die Pläne nochmal nachzubessern. Kritik kommt auch von der vogtländischen CDU-Bundestagsabgeordneten Yvonne Magwas.

Magwas kritisiert die geplante Neueinteilung der Krankenhäuser in verschiedene Level. Die Neueinteilung hätte massive Auswirkungen auf die Kliniken im Vogtland, befürchtet sie. Die Krankenhäuser müssten ihre gesamte Infrastruktur anpassen und Personal müsste den Arbeitsplatz wechseln. Yvonne Magwas will sich deswegen in einem Schreiben an Gesundheitsminister Lauterbach wenden. Darin möchte sie vorschlagen, die Krankenhäuser in sogenannte Leistungsgruppen einzuteilen. Dadurch wären die Qualitätsanforderungen klar festgelegt und die Grund- und Notfallversorgung gesichert, so Magwas.