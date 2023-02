Krankenhausreform: Bezirk Oberfranken sieht psychiatrische Versorgung in Gefahr

Mithilfe einer Krankenhausreform will Bundesgesundheitsminister Lauterbach die Krankenhäuser in Deutschland zukunftsfest machen. Die Pläne stoßen aber nicht überall auf Begeisterung. Kritik kommt nun vom Bezirk Oberfranken. Laut einem Gutachten des Bayerischen Gesundheitsministeriums hätte die Reform deutliche Auswirkungen auf psychiatrische Versorgungsangebote auf dem Land. Auch im ländlichen Raum müssten die Menschen eine Chance haben, derartige Angebote zu nutzen, so Bezirkstagspräsident Henry Schramm. Die Bezirke spielten bei der Behandlung psychischer Erkrankungen eine wichtige Rolle. Oberfranken betreut zum Beispiel die Bezirkskrankenhäuser in Bayreuth und Rehau. Angebote in Tageskliniken gibt es darüber hinaus in Hof, Coburg, Bamberg und Kronach. Schramm richtet daher den Appell nach Berlin, die Erfolge nicht durch diese Reform zu gefährden. Gerade Kinder und Jugendliche hätten mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen.