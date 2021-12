Krankenhausauslastung: Kliniken im Vogtland arbeiten am Limit

Die Mitarbeiter in den Kliniken sind am Ende. Das sagt Jan Müller, Geschäftsleiter des Paracelsus-Klinikums Sachsen. Das hat mit Adorf, Schöneck und Reichenbach drei Standorte im Vogtland. Im Landratsamt des Vogtlandkreises hat er den aktuellen Stand an den Klinken vorgestellt. Die Häuser arbeiten demnach am Limit. Trotzdem will Müller die Bettenanzahl in den Kliniken weiter erhöhen.

Auch Dr. Thomas Schmidt vom Klinikum Obergöltzsch in Rodewisch hat über die derzeitige Situation gesprochen. Demnach gibt es an seiner Klinik derzeit 50 Patienten auf Normal und 8 beatmete Covid-Patienten auf der Intensivstation. Bisher konnten aus Südwestsachsen 13 Patienten ausgeflogen werden. Zwei davon kamen aus seiner Klinik. Sie wurden nach Norddeutschland verlegt. Müller und Schmidt appellierten außerdem eindringlich an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen.