Krankenhaus Selb: Peter Berek sichert Erhalt in alter Form zu

Seit Ende der vergangenen Woche gibt es eine Online-Petition zum Erhalt des Selber Krankenhauses. Bis jetzt haben sich über 3.200 Menschen der Forderung angeschlossen, alle corona-bedingt von Selb nach Marktredwitz ausgelagerten Abteilungen samt deren Personal zurückzuholen. Ausgestattet sein soll das Haus Selb dann wieder mit Notaufnahme, Chirurgie, Innere Abteilung und einem Durchgangsarzt. Jetzt hat Landrat Peter Berek als Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikums Fichtelgebirge den Selbern versichert, dass ihr Krankenhaus nach Ende des Corona-Status wieder alle Abteilungen erhält:

Aktuell gibt es noch keine Information aus dem bayerischen Gesundheitsministerium, wann der Corona-Status für das Krankenhaus in Selb aufgehoben wird. Man rechne in den kommenden Tagen mit einer Entscheidung aus München, so Berek.