Krankenhaus Selb: Online-Petition erfolgreich gestartet

Wie geht es mit dem Selber Krankenhaus weiter? Christian Pich ist Stadtrat der Aktiven Bürger und hat am Freitag auf der Internetseite change.org eine Online-Petition zum Erhalt der Einrichtung gestartet. Bis jetzt haben sich über 2.500 Unterzeichner aus dem gesamten Landkreis Wunsiedel der Forderung angeschlossen. Jetzt will Pich die Aktion ausdehnen: im Jugend- und Kulturzentrum Jam, im Familienzentrum Fam, in Geschäften, Apotheken und Arztpraxen sowie in benachbarten Orten will er ab heute bis zum 10. Oktober Unterschriftenlisten auslegen. Geplant ist, die gesammelten Unterschriften dann an Landrat Peter Berek zu übergeben. In der Petition fordert Pich die Rückverlegung aller corona-bedingt von Selb nach Marktredwitz ausgelagerten Abteilungen samt deren Personal. Ausgestattet sein soll das Haus Selb mit Notaufnahme, Chirurgie, Innere Abteilung und einem Durchgangsarzt. Sollte die aktuelle Geschäftsführung dazu weiterhin nicht in der Lage sein, fordert Pich den Aufsichtsrat dazu auf, den Geschäftsführer abzulösen.