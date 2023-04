Krankenhaus durch Feuer beschädigt: Verdächtige festgenommen

Das Krankenhaus in Neuburg an der Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) ist durch einen Brand beschädigt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte, gehen die Ermittler von Brandstiftung als Ursache aus. Den Angaben zufolge brannten am frühen Samstagmorgen ein Mülleimer und mehrere Gegenstände vor dem Lieferanteneingang. Der Brand griff demnach auf die Fassade der Klinik über. Für Patientinnen und Patienten habe keine Gefahr bestanden.

Zwei Menschen verletzten sich leicht beim Versuch, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen. Den Schaden schätzt die Polizei auf einen fünfstelligen Betrag. Die Polizei geht davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde und hat eine Verdächtige festgenommen. Die Frau soll sich kurz vor Ausbruch des Feuers in der Nähe des Krankenhauses aufgehalten haben.