Krankenhäuser, Psychiatrien und Pflegeeinrichtungen: Ver.di kündigt Warnstreiks an

Für Mitarbeiter im Gesundheitssektor, also zum Beispiel in Kliniken und Pflegeheimen, war die Belastung in der Corona-Pandemie hoch. Kaum ist die Corona-Krise überstanden, glaube man wieder am Personal sparen zu können. Das sagt Felix Holland von der Gewerkschaft Ver.di. Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst ruft die Gewerkschaft zu Warnstreiks auf.

Besonders heute und morgen sollen bayernweit Mitarbeiter in Krankenhäusern, Psychiatrien und Pflegeeinrichtungen die Arbeit niederlegen. Ver.di kritisiert unter anderem, dass Mitarbeiter auf Teile ihres Gehalts verzichten müssen, wenn es dem Betrieb wirtschaftlich schlecht geht.

Warnstreiks finden unter anderem in Bamberg und Bayreuth statt. Heute und morgen legt die Sozialstiftung Bamberg die Arbeit nieder. Um 9 Uhr findet heute eine Kundgebung am Maxplatz in Bamberg statt. Morgen streikt neben der Sozialstiftung Bamberg auch das Klinikum Bayreuth. Mitarbeiter beider Einrichtungen sind morgen ab 8:45 Uhr bei einer Kundgebung am Bayreuther Volksfestplatz.