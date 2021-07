Waldhäuser (dpa/lby) – Der herabstürzende Haken eines Krans hat einen 37 Jahre alten Bauarbeiter in Waldhäuser (Landkreis Freyung-Grafenau) erschlagen. Der Mann wurde am Kopf getroffen und war sofort tot, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Kranhaken samt Umlenkrolle war wegen eines gerissenen Seiles abgestürzt.

Warum das Seil riss, war zunächst unklar und wird von der Kriminalpolizei Passau untersucht. Den Kran hatte der 37-Jährige selbst bedient.

