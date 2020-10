Kraftfahrer fährt in Schlangenlinien über Autobahn

Neufahrn (dpa/lby) – Einen Lastwagenfahrer mit zwei Promille Alkohol im Blut hat die Polizei in Oberbayern angehalten. Der 41-Jährige sei mit einem 40-Tonner in Schlangenlinien Richtung München gefahren, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei streifte er den Anhänger eines Autos, das in gerade überholte. Auf Höhe von Neufahrn (Landkreis Freising) hielt die Polizei den Laster am Samstag an. Der Atem des Kraftfahrers habe stark nach Alkohol gerochen. Außerdem hatte der Mann nach Polizeiangaben keinen Führerschein, da ihm dieser schon vor einem Jahr wegen einer Trunkenheitsfahrt abgenommen worden sei.

Nach einer Blutentnahme wurde der 41-Jährige nach Angaben eines Polizeisprechers wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Schlüssel des Lastwagens seien sichergestellt worden, der Lkw stehe nun auf einem Parkplatz.