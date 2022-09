Kräftiges Minus bei der bayerischen Binnenschifffahrt

Beim missglückten Wendemanöver eines Passagierschiffs auf der Donau ist in Passau ein Sachschaden von rund 100.000 Euro (…)

Bayern will Mecklenburg-Vorpommern bei LNG-Plänen helfen

Was macht Söder in MV? Bayern will LNG-Pläne unterstützen

LNG-Pläne in der kleinen vorpommerschen Gemeinde Lubmin könnten auch Bayern zugute kommen. Der dortige Ministerpräsident Markus Söder (…)