Kräftebündelung von Diakonie und Sana-Klinikum: neues Pflegebildungszentrum in Hochfranken

Die Trennung zwischen Kranken- und Altenpflege gehört in Stadt- und Landkreis Hof künftig der Vergangenheit an. In Zuge der sogenannten Generalistischen Ausbildung, die beide Pflege-Ausbildungen vereint, haben die Diakonie Hochfranken und das Sana Klinikum-Hof einen Zusammenschluß auf den Weg gebracht. Im neuen „Hochfränkischen Bildungszentrum für Gesundheit und Pflege“ beginnt ab Herbst 2020 der Lehrbetrieb. Martin Abt, der Geschäftsführer der Diakonie Hochfranken:

In der neuen Ausbildung, die auch europaweit anerkannt wird, durchlaufen die Schülerinnen und Schüler somit mehrere Stationen in Kliniken, sowie in stationärer und ambulanter Altenpflege. Hiermit soll auch dem Fachkräftemangel im Pflegebereich entgegengewirkt werden.