Kracher und Böller: Lieber mit Prüfzeichen knallen

Seit Samstag gibt´s in den Geschäften Feuerwerk für Silvester zu kaufen – und das noch bis heute (31.12.). Zünden darf man die sogenannten Kleinfeuerwerke heute und am Neujahrstag. Und selbst das ist nicht überall erlaubt: Die Raketen und Böller dürfen nicht in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen gefeuert werden.

Die Polizei Oberfranken warnt außerdem noch einmal ausdrücklich vor Krachern aus Tschechien und Polen. Denn die entsprechen meistens nicht den in Deutschland vorgegebenen Standards: Sie enthalten oft mehr Schwarzpulver und verursachen schwere Verletzungen. Achten Sie beim Kauf der Silvesterkracher am besten auf das CE-Zeichen und eine deutsche Gebrauchsanleitung.