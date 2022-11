Kostensteigerungen für Frankenwaldbrücken: BUND Naturschutz und Grüne fordern Beendigung des Projekts

Der Bau der Frankenwaldbrücken übers Höllental wird wohl doch teurer als gedacht. Dem Kreisausschuss des Landkreises Hof liegt eine neue Kostenschätzung vor. Demnach liegen die Kosten fast doppelt so hoch, wie noch vor zwei Jahren geschätzt – und zwar bei rund 41 Millionen Euro. Kritik kommt jetzt vom BUND Naturschutz und den bayerischen Grünen.

Die geplanten Höllentalbrücken drohen zum finanzpolitischen Desaster zu werden. So äußert sich der oberfränkische Grünen-Landtagsabgeordnete Tim Pargent in einer aktuellen Mitteilung. Vor dem Hintergrund der aktuellen Krisen sind die hohen Kosten für den Bau der Hängebrücken über das Höllental eine große Belastung für die kommunalen Haushalte. Deswegen sei nun der richtige Zeitpunkt, um das Projekt zu begraben, so Pargent weiter. Auch der BUND Naturschutz fordert in einer Mitteilung, die Planungen zu beenden. Angesichts der erheblichen Inflation rechnet der BN damit, dass die Preise künftig auch noch weiter steigen könnten. Der BUND Naturschutz will deshalb alle rechtlichen Möglichkeiten prüfen, um das Projekt zu verhindern, heißt es.