Kostenlose Trinkwasserspender in Hof? Antrag der FAB und Freie-Fraktion

Wenn es im gerade Sommer richtig heiß ist, ist es umso wichtiger viel zu trinken. Die Hofer Stadtratsfraktion FAB und Freie fordert von der Stadt weitere Trinkwasserspender in der Innenstadt und an zentralen Orten in anderen Stadtteilen. Im Rahmen der Umbaumaßnahmen am Oberen Torplatz sei schon ein Trinkwasserspender vorgesehen, heißt es in dem Antrag. Die Fraktion fordert aber noch mehr solcher Spender und verweist auf mögliche Förderprogramme. Die FAB und Freie-Fraktion fordert zudem: Die Stadtverwaltung solle auch darüber nachdenken zum Hofer Volksfest kostenlose Wasserstationen aufzustellen.