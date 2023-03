Kostenlose Selbsttests: Landkreis Wunsiedel verschenkt Restbestände

Corona spielt im Alltag immer weniger eine Rolle. Trotzdem sollten wir gegenüber älteren und kranken Menschen weiterhin vorsichtig sein. Der Landkreis Wunsiedel will diejenigen unterstützen, die sich vor Besuchen in Heimen und Kliniken testen. Das Team des Gesundheitsamtes am Landratsamt stellt Besuchern kostenfreie Selbsttests aus den Beständen der Kreisverwaltungsbehörden zur Verfügung. Interessierte können sich die Tests zu den bekannten Öffnungszeiten im Empfangsbereich des Landratsamtes in Wunsiedel abholen. Die Abgabe ist auf 5 bis 10 Tests pro Person begrenzt. Das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht.