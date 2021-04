Kostenlose Schnelltests: Zwei neue Teststationen in Marktredwitz

Auch über Ostern macht das Corona-Virus keine Pause – viele wollen aber trotzdem ihre Familie besuchen und sich mit einem Schnelltest absichern. Das geht ab sofort auch in Marktredwitz. Am Karsamstag öffnet im Kino Cineplanet in Markredwitz eine neue Teststation, am Dienstag geht eine weitere im Fitnessstudio Positiv an den Start. Sie stehen an insgesamt sechs Tagen pro Woche zur Verfügung.

Die Teststellen im Hofer Land sind am Karfreitag geschlossen, die meisten, die normalerweise sonntags testen, sind stattdessen am Samstag geöffnet. Eine Übersicht findet ihr hier. Die Impfzentren in der Region bleiben dagegen über Ostern jeden Tag geöffnet.