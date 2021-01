Kostenlose FFP2-Masken: So läuft es im Landkreis Wunsiedel ab

In zwei Tagen heißt es beim Einkaufen oder in Bussen und Bahnen in Bayern: FFP2-Masken auf! Der Freistaat Bayern hat angekündigt, Bedürftige und Menschen, die ihre Angehörigen pflegen unter die Arme zu greifen und kostenlose FFP2-Masken zur Verfügung zu stellen. Im Landkreis Wunsiedel läuft das folgendermaßen ab:

Wer Grundsicherungsleistungen erhält, bekommt in den kommenden Tagen automatisch drei FFP2-Masken per Post zugeschickt. Außerdem gibt es bei den Tafeln im Landkreis FFP2-Masken. Pflegende Angehörige können ihre Masken direkt bei den Gemeinden abholen. Als Nachweis gilt das Schreiben der Pflegekasse. Hier gibt es allerdings noch keinen Termin, wann die Verteilung beginnen kann, heißt es aus dem Landratsamt.

Im Landkreis Hof geben die Tafeln und Kirchen FFP2-Masken aus.