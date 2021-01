Kostenlose FFP2-Masken für Bedürftige: Verteilung im Landkreis Hof

Ab Montag gilt die FFP2-Maskenpflicht in bayerischen Geschäften und in Bus und Bahn… Für viele Menschen ist es aber eine Herausforderung, die Masken zu besorgen. Genau denen wollen einige Organisationen aus der Euroherz-Region deshalb helfen.

Unter anderem hat der Markt Sparneck im Kreis Hof einen Vorrat an Masken besorgt. Alle Gemeindebürger, die älter als 15 Jahre sind, können sich die Masken kostenlos abholen. Verteilt werden die Masken heute (16.1.) von 10 bis 14 Uhr in der Pausenhalle der Schule Sparneck – bitte den Ausweis nicht vergessen. Morgen (17.1.) verteilen außerdem die Kirchen im Landkreis Hof nach den Gottesdiensten kostenlose FFP2-Masken: In Hof, Münchberg und Naila erhalten Bedürftige pro Person 2 Stück. Die Masken kommen von Stadt und Landkreis Hof. Auch der Kreisverband der Grünen stellt Masken bereit: Insgesamt 1000 FFP2-Masken gehen unter anderem an die Wohnungslosenhilfe der Diakonie, die Bahnhofsmission und an das internationale Mädchen- und Frauenzentrum in Hof.