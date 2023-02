Kostenlose Bürgertests laufen aus: Teststellen in der Region schließen

Seit Mitte Februar braucht ihr beim Besuch im Krankenhaus oder im Pflegeheim keinen offiziellen Corona-Test von der Teststelle mehr. Es reicht aus, wenn ihr daheim einen Selbsttest macht. Zum Ende des Monats gibt es in Bayern zudem keine kostenlosen Bürgertests. Da ist es nur die logische Konsequenz, dass die Teststellen schließen. Die Zentrale Teststelle in Wunsiedel schließt zum Ende des Monats, und auch die Testzentren von Stadt und Landkreis Hof an den Standorten in Hof und Münchberg machen zum 28. Februar zu. Die Corona-Schnellteststation am Autohof Berg/Bad Steben hat bereits zum gestrigen Tag geschlossen.