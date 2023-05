Kostenlose Beförderung für Schwerbehinderte: Fahrgastzählungen in Hofer Stadtbussen

Schwerbehinderte dürfen in den Hofer Stadtbussen kostenlos mitfahren. Dafür muss die HofBus GmbH aber regelmäßig die Fahrgäste zählen, um feststellen zu können, wie viele Menschen so einen Schwerbehindertenausweis besitzen. Dadurch bekommt die HofBus GmbH anschließend Ausgleichszahlungen für die unentgeltliche Beförderung. Solche stichprobenartigen Fahrgastzählungen finden auch in dieser Woche wieder statt. Die Zähler haben einen entsprechenden Dienstausweis und dürfen sich somit die Tickets aller Fahrgäste anschauen.