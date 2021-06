Kostenlos ins Internet: An Bahnhöfen eher „Neuland“

Guckt man sich manche Bahnhöfe in der Region so an, dann hat man das Gefühl, die Bahn baut hier eher ab als auf. Ein Beispiel: Der Hofer Bahnhof, wo sich die Bahn weder um den Betrieb von Toiletten kümmert noch um den Erhalt des historischen Gebäudes. Kostenloses WLAN ist auch so ein Thema.

Wie nun aus einer Anfrage des bayerischen Landtagsvizepräsidenten Markus Rinderspacher von der SPD hervorgeht, steht an lediglich sieben Prozent der bayerischen Bahnhöfe kostenloses WLAN zur Verfügung. In Oberfranken bietet die DB das lediglich an den Bahnhöfen Bamberg und Coburg an – eben da, wo sie in den vergangenen Jahren in die ICE-Verbindung investiert hat. Lediglich in Gräfenberg gibts noch kostenloses Internet am Bahnhof über die Kommune.

Bayern ist bei der Alltagsdigitalisierung im öffentlichen Raum bundesdeutsches Entwicklungsland, so Rinderspachers Fazit. Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer sieht die Verantwortung wo anders: beim Bundesverkehrsministerium und beim bayerischen Finanzministerium. Ein gezieltes Ausbauprogramm der Staatsregierung gebe es nicht.