Kostenexplosion bei den Frankenwaldbrücken: Kreistag berät über Zukunft des Projekts

Sie sollen künftig zu den längsten Hängebrücken der Welt zählen. Momentan ist allerdings unklar, wie es mit den Frankenwaldbrücken über das Höllental weitergehen soll. Das Projekt wird nach einer aktuellen Kostenschätzung nämlich mehr als drei Mal so viel Kosten als zu Beginn der Planungen veranschlagt. Die Kosten liegen wohl bei rund 41 Millionen Euro. Grund für die Teuerung seien gestiegene Personal- und Materialkosten. Hofs Landrat Oliver Bär will trotzdem an den Brücken festhalten:

Der Bund Naturschutz ist da ganz anderer Meinung. Er rechnet angesichts der Inflation mit weiter steigenden Kosten und wolle daher alle rechtlichen Möglichkeiten prüfen, um das Projekt zu verhindern. Am Morgen beschäftigt sich der Kreistag mit der Zukunft der Frankenwaldbrücken.