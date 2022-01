Kosten über 2 Millionen Euro: Drei wichtige Straßenbaumaßnahmen im Vogtland

Im Vogtlandkreis stehen in diesem Jahr drei wichtige Straßenbaumaßnahmen an. Die hat der Kreistag beschlossen. Die Kosten liegen bei über zwei Millionen Euro.

Eine knappe Million fließt in den Ausbau der Kreisstraße bei der Gemeinde Pöhl. Die Hälfte davon läuft über ein Förderprogramm. Die Gemeinde Pöhl liegt zwischen Plauen und Reichenbach. Die Kreisstraße wird in der Nähe des Ortsteils Christgrün saniert. Die Arbeiten sollen noch dieses Jahr erfolgen.

In Plohn soll außerdem noch heuer eine Brücke über den Plohnbach neu gebaut werden. Hier liegen die Kosten bei knapp 650.000 Euro, wovon ebenfalls die Hälfte über Fördermittel finanziert wird.

Fördermittel für beide Baumaßnahmen hat der Vogtlandkreis eigentlich schon 2018 beantragt. Diese wurden aber in den letzten Jahren nicht gewährt. Seitdem haben sich die Fördersummen von 90 auf 50 Prozent verringert. Dadurch erwarten den Vogtlandkreis Mehrkosten von mehreren hunderttausend Euro.

Als drittes baut der Vogtlandkreis in diesem Jahr einen zwei Kilometer langen Radweg zwischen Korna und Werda bei Schöneck. Kosten: gut 600.000 Euro. Zumindest hier ist eine 90-prozentige Förderung möglich.