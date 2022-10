Kosten explodiert: Abschiebehafteinrichtung in Hof landet im Schwarzbuch 2022/23

Ein WC-Häuschen für knapp 900.000 Euro, angeblich rund 180 Millionen Euro für den G7-Gipfel und andere Millionenausgaben, die letztlich wir Steuerzahler finanzieren. Der Bund der Steuerzahler hat das neue Schwarzbuch mit vermeintlichen Fällen der Verschwendung von Steuergeldern vorgestellt. Im letzten Jahr hat es unter anderem das Haus Marteau in Lichtenberg in das Schwarzbuch geschafft. Auch dieses Jahr ist eine Einrichtung in der Euroherz-Region im Schwarzbuch vertreten.

Abgelehnte Asylbewerber, die sich weigern das Land zu verlassen, kommen in Abschiebehaft bis sie abgeschoben werden. In der Stadt Hof ist eine solche Abschiebehafteinrichtung entstanden. Mit gut 11.000 Quadratmetern und 150 Haftplätzen ist es die größte in Bayern. Laut dem Bund der Steuerzahler seien die Kosten von anfangs geschätzten 30 Millionen auf letztlich 78,5 Millionen Euro explodiert. Seit Oktober letzten Jahres ist die Einrichtung vollständig in Betrieb. Doch die Auslastung der Abschiebehafteinrichtung sei gering, so der Bund der Steuerzahler. Im Januar sei die Abschiebehafteinrichtung zu 35 Prozent belegt gewesen, im März zu 23 Prozent und im Mai zu 27 Prozent. Die geringe Auslastung sei zu einem wesentlichen Teil auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen, so der Bayerische Justizminister Eisenreich gegenüber dem Bund der Steuerzahler.