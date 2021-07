Kornberghaus: Zweckverband sucht Betreiber

In der vergangenen Woche gab es grünes Licht für den Bikepark am Großen Kornberg. Das Landratsamt Wunsiedel hat dem zuständigen Zweckverband die Baugenehmigung erteilt. Jetzt will der Zweckverband Naherholungs- und Tourismusgebiet Großer Kornberg das Großprojekt weiter vorantreiben und sucht nach Betreibern für das Kornberghaus. Es wird jemand für den Mountainbike-Lernpark und den Bike-Verleih gesucht. Aber auch jemand, der im Sommer und Winter die Gastronomie betreibt. Bewerbungen mit einem entsprechenden Konzept nimmt der Zweckverband bis Ende August entgegen.