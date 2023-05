Kornberghaus: neuer Pächter wird ab 1. Juni an sieben Tagen in der Woche öffnen

Noch laufen kleinere Vorbereitungen – aber ab dem 1. Juni können sich die Besucher im neuen Kornberghaus auf ein großes kulinarisches Erlebnis freuen. Das verspricht der neue Pächter Sebastian Zeidler, der bereits mehrere gastronomische Einrichtungen hier betreibt. Bei den Speisen und Getränken setzt er auf regionale Versorger und auch Eigenproduktionen. Außerdem wird das Kornberghaus nahezu immer verfügbar sein:

Zeidler plant außerdem bereits erste Events, die am und im Kornberghaus künftig stattfinden sollen. So sind im Juni und im August beispielsweise bereits erste Hochzeiten dort geplant.

Mit Holger Altmann steht ihm außerdem ein Küchenchef zur Verfügung, der bereits Berghütten-Gastro-Erfahrung am Hohen Bogen im bayerischen Wald gesammelt hat und bereits als Betriebskoordinator tätig ist.