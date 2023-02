Fürs Skifahren reicht der Schnee aktuell nicht mehr – dafür könnt ihr am Wochenende nochmal mit dem Schlitten den Kornberg runterheizen. Der Zauberteppich ist heute (FR) bis 17 Uhr geöffnet. Einkehren könnt ihr im Kornberghaus. Weiter gehts dann morgen ab 10 Uhr und auch am Sonntag könnt ihr am Kornberg Schlitten fahren.