IHK-Abschlussprüfungen: Erfolgreiche Absolventen in Hofer Land und Landkreis Wunsiedel

Sexuelle Belästigung? Mann wird am Amtsgericht Wunsiedel freigesprochen

Die Corona-Zahlen steigen unaufhörlich, der Lockdown light kommt ab nächster Woche – doch nicht alle Zahlen in dieser Krise (…)

Arbeitslosenzahlen: Weiter gute Erholung in der Region

Wie sich die Corona-Infektionswelle unterbrechen lässt, darüber haben heute Bund und Länder diskutiert. In der Region steigen die (…)

Corona Update: Pelzmärtelmarkt in Helmbrechts abgesagt

Seit dem Wochenende hat Bayern die Corona-Ampel. Bei einem 7-Tage-Inzidenzwert von über 35 ist eine Region gelb, bei über 50 rot. In (…)

Plauen: Unbekannte wollen Briefkasten sprengen

In Plauen haben Unbekannte am Montag Nachmittag versucht, einen Briefkasten im Ortsteil Chrieschwitz zu sprengen. An dem Briefkasten (…)