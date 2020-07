Vor rund 2 Wochen ist Richtfest für das Kornberghaus gefeiert worden – unterdessen wächst der Widerstand gegen den dort geplanten Bikepark. Eine Bürgerinitiative hat bei der Staatsanwaltschaft Hof jetzt Anzeige gegen Unbekannt erstattet. REH-Reporterin Anne Altmann:

Mangels Schnee steht der Skilift am Kornberg immer häufiger still. Jetzt soll er im Sommer auch von Radfahrern genutzt werden. Ziel ist es, den Tourismus in der Region zu stärken. Dafür werden rund 5,7 Millionen Euro investiert.